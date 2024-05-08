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بعد إغلاقه يوم الأحد.. إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
08-05-2024 | 02:50
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بعدما أغلقته يوم الأحد الماضي إثر إطلاق حماس صواريخ على موقع عسكري قربه، أعادت إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، فتح معبر كرم أبو سالم.

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، فإن معبر كرم أبو سالم أعيد فتحه، مشيرة إلى أن الشاحنات تخضع بالفعل للتفتيش للدخول إلى غزة قادمة من مصر.
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وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت، أمس الثلاثاء، إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم سيُعاد فتحه الأربعاء.
وكان الجناح العسكري لحماس قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود من جراء الهجوم، مشيرا إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة.

ويعد معبر كرم أبو سالم البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة. (سكاي نيوز)

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