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عربي-دولي

بـ"حادث غامض".. مقتل إسرائيلية في البرازيل

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:08
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في حادث لم تتكشف تفاصيله بعد، قتلت امرأة إسرائيلية في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، بعد سقوطها من مكان مرتفع.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن دبلوماسييها في البرازيل "يساعدون أسرة القتيلة ويتعاملون مع إحضار جثتها لدفنها في إسرائيل".
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير صحفية برازيلية، أن المرأة كانت تسير مع شريكها في ريو دي جانيرو، ورأت سائق دراجة نارية خافت أنه يحاول سرقتهما.

وحسب التقارير، فـ"أثناء محاولتها الفرار على ما يبدو، قفزت المرأة فوق جدار، وأدى سقوطها إلى وفاتها".(سكاي نيوز)





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