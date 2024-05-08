22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جريمة مروّعة في مصر.. طعن خطيبته حتى الموت لرفضها الزواج منه وهذا ما فعله بنفسه!
Lebanon 24
08-05-2024
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محافظة أسيوط بصعيد مصر، جريمة بشعة أمس الثلاثاء، حيث لقيت شابة مصرعها على يد خطيبها بعدة طعنات بعد شجار بينهما لرفضها الزواج به، ثم ألقى خطيبها بنفسه من الدور الخامس.
وبحسب الجيران وشهود العيان، نشبت خلافات بين الضحية بسنت صبري (17 عاما)، وخطيبها هيثم مصطفى (30 عاما)، أدت إلى فسخها للخطوبة التي دامت 9 أشهر، ورفضها إتمام الزواج، ليعود خطيبها بعد 4 أيام بسلاح أبيض "مطواة" لينفذ جريمته بحق خطيبته، حيث لاحقها إلى منزلها في مركز أبنوب بأسيوط، وطعنها بـ10 طعنات نافذة أغلبها في منطقة الظهر، ثم طعن نفسه وهرب إلى الدور الخامس وألقى بنفسه ليسقط مصابا بكسور وجروح خطيرة.
Advertisement
كما أفادت إحدى شهود العيان من الجيران، أن الشاب حاول طعن والدة خطيبته التي حاولت تخليص ابنتها من بين يديه، ما أدى إلى إصابتها بطعنة طائشة أثناء ذلك.
وتم نقل الشابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة، كما تم نقل الشاب إلى المستشفى الجامعي بأسيوط لتلقي العلاج والتحفظ عليه لأخذ أقواله، واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
Lebanon 24
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
13:00 | 2024-05-07
07/05/2024 01:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
04:50 | 2024-05-07
07/05/2024 04:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق... شاهدوا بالصورة ما يحدث في خلدة
Lebanon 24
رشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق... شاهدوا بالصورة ما يحدث في خلدة
10:05 | 2024-05-07
07/05/2024 10:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يُحاول الهروب إلى سوريا... توقيف المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق
Lebanon 24
كان يُحاول الهروب إلى سوريا... توقيف المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق
10:16 | 2024-05-07
07/05/2024 10:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلة أميركيّة: هذا ما ينتظر إسرائيل في رفح
Lebanon 24
مجلة أميركيّة: هذا ما ينتظر إسرائيل في رفح
07:00 | 2024-05-07
07/05/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:03 | 2024-05-08
جديد غواصة تيتان.. كانت ستقتل ركابها لا محالة!
03:53 | 2024-05-08
متظاهرون يقتحمون فندقا يؤوي إسرائيليين في أثينا
03:46 | 2024-05-08
شركة أمنية أميركية خاصة.. تقرير يكشف خطة إسرائيل في رفح
03:40 | 2024-05-08
"من أموال السلطة الفلسطينية".. سموتريش يتهم نتنياهو بعرقلة مبادرة لخفض تكاليف المعيشة
03:37 | 2024-05-08
الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على ممثل أميركي شهير... ما السبب؟
03:30 | 2024-05-08
الـ"Middle East Eye": هل نسقت إسرائيل مع مصر قبل إعادة احتلال ممر فيلادلفيا؟
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
08/05/2024 11:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
08/05/2024 11:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
08/05/2024 11:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24