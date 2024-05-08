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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على ممثل أميركي شهير... ما السبب؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:37
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قد يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نجم هوليوود الممثل الأمريكي ستيفن سيغال، حسبما أفادت بوابة EUobserver نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي.


وحسب EUobserver، فإنه يمكن أن يتم إدراج سيغال في القائمة السوداء الأوروبية إذا وجدت "أسباب قانونية مقنعة" للاعتقاد بأن أفعاله قد "ألحقت ضررا بأوكرانيا".
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وأضافت البوابة أيضا أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات في المستقبل على المغني الروسي ياروسلاف درونوف "شامان" المعروف بمواقفه وأغانيه المؤيدة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يذكر أن ستيفن سيغال يقيم في روسيا منذ عام 2016 وهو يحمل الجنسية الروسية. ويشغل سيغال أيضا، على أساس تطوعي بلا مقابل، منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية الروسية الأميركية والتراث الثقافي والتاريخي المشترك.
ويوم أمس الثلاثاء 7 أيار، كان سيغال بين الحاضرين لحفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. (RT)
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