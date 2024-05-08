تغريدة لافتة لعالم الزلازل الهولندي عن "العرب".. ماذا قال فيها؟



Advertisement

وأضاف بالقول: "في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب".



واختتم تغريدته بالقول: "نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد". كتب راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عبر حسابه الرسمي على "إكس" ملاحظة عن التقارب ما بين الثقافات، قائلا: "يحزنني أن أرى تزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس من مختلف الثقافات، وخاصة في أوروبا".وأضاف بالقول: "في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب".واختتم تغريدته بالقول: "نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد".

ومؤخراً بدأ راصد الزلازل الهولندي في نشر بعض التدوينات عن مواضيع أخرى غير اختصاصه، خاصة بعد اندلاع حرب غزة منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي، حيث انتقد الانتقام الإسرائيلي العنيف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين في غزة. (العربية)