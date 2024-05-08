Advertisement

عربي-دولي

عبد اللهيان: يمكن التوصل لاتفاق هدنة لكن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1196941-638507696671375148.png
Doc-P-1196941-638507696671375148.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددا قليلا من المتطرفين يواصلون بذل كل ما في وسعهم لإطالة أمد الحرب في غزة.
 
ورأى عبداللهيان في تصريح أنه "إذا أوفى الأميركيون والغربيون بوعودهم والتزموا حقا في هذه المرحلة بوقف إطلاق النار في غزة، فإن كل شيء جاهز لحل القضية والتوصل إلى اتفاق هدنة مستدامة".
Advertisement

وتابع قائلا: "لكن من المؤكد أن نتنياهو وعددا قليلا من المتطرفين على الجانب الآخر من المعادلة يواصلون بذل كل ما في وسعهم لإطالة أمد الحرب. لأن وقف إطلاق النار ونهاية الحرب قد يعني أزمة جديدة في الأراضي المحتلة". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2024-05-08
09:00 | 2024-05-08
08:51 | 2024-05-08
08:40 | 2024-05-08
08:23 | 2024-05-08
08:00 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24