فيديو غريب جدّاً... جندي أوكراني تنكر بزيّ إمرأة للفرار من الخدمة!

ألقي القبض على رجل أوكراني يرتدي زي امرأة ويحمل جواز سفر أخته أثناء محاولته الفرار من البلاد.

وتم إيقاف الرجل البالغ من العمر 44 عامًا على الحدود مع رومانيا من قبل دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا بعد أن اشتبهوا في بنيته الجسدية. كما اشتبهوا في أنه كان يحاول تجنب التجنيد الإجباري.





وكان الرجل الذي يضع المكياج، والذي يعتقد أن اسمه سيرجي من مدينة زولوتونوشا بوسط أوكرانيا، يرتدي شعرا مستعاراً وتنورة سوداء بطول الركبة.



ونشر حرس الحدود مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "سيرجيتا الساحرة خططت للقيام برحلة إلى الخارج. حاول أحد سكان زولوتونشا، البالغ من العمر 44 عامًا، متنكرًا بزي امرأة، عبور الحدود مع رومانيا بجواز سفر أخته".



وقد تمت مشاهدته الآن أكثر من 13000 مرة منذ تحميله يوم الاثنين، ومنذ ذلك الحين امتلأ المنشور بالتعليقات. وقال أحد المشاهدين ساخرًا: "رائع أيها العميل 007". وسأل آخر: ماذا ستفعل أختك الآن؟ لكن البعض الآخر كان أكثر كآبة، حيث كتب أحد المشاهدين: "لست متفاجئًا". أي طريقة لتجنب الموت على الجبهة أمر جيد. (العربية)