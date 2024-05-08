Advertisement

عربي-دولي

كيف علّقت فصائل فلسطينية على مقترح منح إدارة معبر لرفح لشركة أميركية؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1196952-638507713683820209.jpeg
Doc-P-1196952-638507713683820209.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها القاطع، لفكرة إدارة شركة أميركية خاصة، لمعبر رفح البري، وهي الأنباء التي انتشرت مؤخرا.

ووفقاً لتقرير أخير، فإن الخطة الإسرائيلية في رفح تقضي بالتركيز على سحب السيطرة على معبر رفح من حركة حماس، بهدف "منع تهريب الأسلحة والسلع المحظورة الأخرى"، بحسب وجهة النظر الإسرائيلية.
Advertisement

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تسعى إلى نقل السيطرة على معبر رفح إلى شركة أمنية أميركية خاصة، بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي "عمليته العسكرية المحدودة" هناك.

وأبرزت أن المفاوضات جارية مع الشركة، التي لم يتم كشف اسمها، التي توظف جنودا أميركيين سابقين من النخبة.

رد الفصائل الفلسطينية

وعبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها التام لتلك الخطة المحتملة في بيان، الأربعاء، لـ"لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية"، التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إنها "تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أميركية إدارة ومراقبة معبر رفح البري"، وأضافت: "إننا وبصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير، فإن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تؤكد أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، ونعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال".
وتابعت: "ندعو الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأشقاء في مصر بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح".
وفي الختام، دعت اللجنة كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، مؤكدة أن إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2024-05-08
09:00 | 2024-05-08
08:51 | 2024-05-08
08:40 | 2024-05-08
08:23 | 2024-05-08
08:00 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24