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عربي-دولي
تقريرٌ يكشف.. هذا ما فعله إجتياح إسرائيل لمحور فيلادلفيا بين غزة ومصر
Lebanon 24
08-05-2024
|
06:22
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن سيطرة إسرائيل على محور "فيلاديفيا" المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة قد تفجر العلاقات بين الجانبين.
واستندت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها إلى ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية حول توقف المفاوضات بشأن موضوع محور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، حيث كانت تنوي الأخيرة تركيب أجهزة استشعار عن بعد تكشف الأنفاق بالمنطقة بعد موافقة مصر.
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وكانت تل أبيب تنوي تركيب تلك الأنظمة في المنطقة لتنبيهها إذا أعادت حماس بناء أنفاق التهريب، أما مصر فكانت ترفض هذا الموضوع خشية انتهاك سيادتها.
وأوضحت "معاريف" أن إسرائيل تريد السيطرة على محور فيلادلفيا، لسد الطريق أمام حماس لمنعها من حفر أنفاق تهريب مرة أخرى مع الجانب المصري من رفح.
وكشفت الصحيفة أن إسرائيل مارست ضغوطا على مصر للعمل ضد ظاهرة التهريب التي تقوم بها حماس في محور فيلادلفيا على حدود مصر مع قطاع غزة، وطلبت إسرائيل من القاهرة الموافقة لتركيب أنظمة إنذار على طول المحور، حتى تتمكن إسرائيل من التعرف في الوقت الحقيقي على محاولات التنظيم المسلح في غزة قبل إعادة بناء أنفاق التهريب التي دخلت عبرها العديد من الأسلحة إلى القطاع، على حد قولها.
وزعمت "معاريف" أنه تم اكتشاف نفق جديد عند معبر رفح، بعد أقل من يوم من بدء عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة.
(روسيا اليوم)
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