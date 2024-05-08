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عربي-دولي

لحظات مرعبة... طائرة تتعرّض لعطل وتهبط من دون عجلات أماميّة!

Lebanon 24
08-05-2024 | 06:49
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قامت طائرة شحن بهبوط اضطراري في مطار إسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد تعطل عجلات الهبوط الأمامية.
 
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الطائرة كانت في المرحلة الأخيرة من رحلتها من باريس إلى إسطنبول عندما أدرك الطيارون أن عجلات الهبوط الأمامية لا تفتح.
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وقال عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنى التحتية التركي، إنه لم يصب أحد، وإن الطاقم غادر الطائرة بأمان.

وأضاف أن المدرج الذي هبطت فيه الطائرة كان مغلقاً أثناء سحب الطائرة. (العربية)
 
 

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