تطور جديد.. استئناف "مفاوضات غزة" في القاهرة بحضور جميع الأطراف

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أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات حول الهدنة في غزة ستستأنف اليوم في العاصمة المصرية القاهرة "بحضور جميع الأطراف".ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع لم تسمه قوله إنه سيتم "استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف"، في وقت تستضيف مصر وفودا تمثل كلا من حركة حماس وإسرائيل، إضافة الى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب التي اندلعت منذ السابع تشرين الأول من العام الماضي.وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز عاد الثلاثاء إلى القاهرة، آتيا من قطر، على أن يزور بوقت لاحق اليوم إسرائيل حيث من المتوقع أن يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ويأتي ذلك على خلفية موافقة حركة "حماس" على الصفقة مع إسرائيل، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.