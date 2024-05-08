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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن جريمة قتل إسرائيليّ في مصر.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 06:55
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قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن مسؤولين بوزارة الخارجية، رجحوا أن يكون اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي ديف كويفر في مصر وتحديداً في الإسكندرية، ناجم عن أسباب "قومية" وليست "إجرامية".
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وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر في وقت سابق أن القتيل هو زيف كويفر، ويحمل جواز سفر إسرائيليا وكنديا ويقيم في الإسكندرية.
 
وكان زيف كويفر، صاحب شركة لتصدير الفواكه والخضروات تقع فرعها في المنطقة التجارية بالمدينة الساحلية.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السلطات المصرية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث وتفاصيله. 

بدورها، نشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها بموقع "X" أن الخلفية كانت حادثة إجرامية، وأن كويفر الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، دخل البلاد كمواطن كندي، كما كتب أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف الملابسات.

وقالت الباحثة المصرية داليا زيادة، في تصريحات خاصة للصحيفة الإسرائيلية، إن رجل الأعمال المقتول ظل بعيدا عن الأضواء كرجل أعمال، لكنه كان أحد أشهر التجار في مجال المنتجات الزراعية، كما كان يمتلك مصانع في مدينتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه كان يزور مصر كثيرًا ويقيم فيها لفترات طويلة منذ عام 2008.

ووفقاً لها، فإن جماعة إرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، مشيرة إلى أنها "قد تكون مجموعة مكونة من أعضاء في الجماعات المتطرفة مثل حماس والإخوان المسلمين والسلفيين"، على حد تعبيرها.
 

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