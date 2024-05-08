Advertisement

عربي-دولي

تتفوّق على أميركا... ما هو حجم ترسانة روسيا النوويّة؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1196974-638507742060551139.jpg
Doc-P-1196974-638507742060551139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "سبوتنيك"، أنّ روسيا تتفوّق نوويّاً على كافة دول العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.
وتصنف الترسانة النووية الروسية إلى 3 أقسام، تشمل الأسلحة المعدة للاستخدام القتالي وهي 1400 رأس حربي، والقنابل المخزنة وعددها ألفين و815 قنبلة، إضافة إلى الأسلحة التي تمت إحالتها للتقاعد وعددها ألف و674 قنبلة.
Advertisement
وتشير إحصاءات موقع "ستاتيستا" الأميركي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.

وأوضح الموقع أن روسيا التي أجرت أولى تجاربها النووية في عام 1949، بعد الولايات المتحدة الأميركية، تحافظ على تفوقها على واشنطن بامتلاك أضخم ترسانة ذرية في العالم، حتى بعد خفض حجمها على مدى السنوات والعقود الماضية بصورة تدريجية.
وعلى سبيل المثال، فقد شهدت الفترة منذ 2012 حتى 2023، تراجعا تدريجيا لحجم الترسانة النووية الروسية من 10 آلاف رأس ذري إلى حوالي 6 آلاف رأس في الوقت الحالي.
ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم في 2023، بنحو 12 ألف رأس حربي تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وتحتل روسيا المرتبة الأولى بأضخم ترسانة نووية في العالم، تضم 5 آلاف و889 قنبلة ذرية تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ5 آلاف و244 قنبلة، حسبما تشير إحصاءات "رابطة الحدّ من التسلح"، التي أشارت إلى أن الصين تحتل المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ290 قنبلة وبريطانيا في المرتبة الخامسة بـ225 قنبلة.
وإضافة إلى الدول الـ5، يوجد 4 دول أخرى لديها أسلحة نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها رسميا، وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2024-05-08
09:00 | 2024-05-08
08:51 | 2024-05-08
08:40 | 2024-05-08
08:23 | 2024-05-08
08:00 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24