تتفوّق على أميركا... ما هو حجم ترسانة روسيا النوويّة؟

ذكرت "سبوتنيك"، أنّ روسيا تتفوّق نوويّاً على كافة دول العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.

وتصنف الترسانة النووية الروسية إلى 3 أقسام، تشمل الأسلحة المعدة للاستخدام القتالي وهي 1400 رأس حربي، والقنابل المخزنة وعددها ألفين و815 قنبلة، إضافة إلى الأسلحة التي تمت إحالتها للتقاعد وعددها ألف و674 قنبلة.

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وتشير إحصاءات موقع "ستاتيستا" الأميركي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.



وأوضح الموقع أن روسيا التي أجرت أولى تجاربها النووية في عام 1949، بعد الولايات المتحدة الأميركية، تحافظ على تفوقها على واشنطن بامتلاك أضخم ترسانة ذرية في العالم، حتى بعد خفض حجمها على مدى السنوات والعقود الماضية بصورة تدريجية.

وعلى سبيل المثال، فقد شهدت الفترة منذ 2012 حتى 2023، تراجعا تدريجيا لحجم الترسانة النووية الروسية من 10 آلاف رأس ذري إلى حوالي 6 آلاف رأس في الوقت الحالي.

ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم في 2023، بنحو 12 ألف رأس حربي تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وتحتل روسيا المرتبة الأولى بأضخم ترسانة نووية في العالم، تضم 5 آلاف و889 قنبلة ذرية تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ5 آلاف و244 قنبلة، حسبما تشير إحصاءات "رابطة الحدّ من التسلح"، التي أشارت إلى أن الصين تحتل المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ290 قنبلة وبريطانيا في المرتبة الخامسة بـ225 قنبلة.

وإضافة إلى الدول الـ5، يوجد 4 دول أخرى لديها أسلحة نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها رسميا، وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان. (سبوتنيك)