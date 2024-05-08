حبس موظف 7 سنوات... جمع حوالي 100 ألف دولار بهذه الطريقة!

قضت محكمة كويتية بحبس موظف مصري 7 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أكثر من 94 ألف دولار أميركي من عمله في أبراج الكويت.



وقالت صحيفة "السياسة" المحلية إن الموظف "تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين". (روسيا اليوم)

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