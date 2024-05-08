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بريطانيا طردت الملحق العسكري الروسي

Lebanon 24
08-05-2024 | 08:40
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أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن طرد الملحق العسكري الروسي من البلاد، وإلغاء الوضع الدبلوماسي لعدد من العقارات المملوكة لروسيا.
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