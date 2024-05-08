مقبرة جماعية ثالثة.. انتشال 49 جثة من مجمع الشفاء

عثرت الطواقم الطبية في غزة على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، انتشلت منها 49 جثة، مشيرة إلى أن "عملية الانتشال ما زالت مستمرة"، حسبما قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.



وبحسب المكتب، يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7، واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 في مجمع الشفاء الطبي، ومثلها في مجمع ناصر الطبي، علما أنه تم انتشال 520 جثة من هذه المقابر حتى الآن. (سكاي نيوز)

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