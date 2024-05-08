شاحنة اصطدمت بـ11 سيارة وقتلت 3 أشخاص.. شاهدوا هذا الفيديو المروّع من عمان

نأمل ان تتخذ السلطات الاجراءات اللازمة ضد السائق المعني بالحادثة الذي أظهر إهمالاً شديدًا بسلامة الآخرين وتجاهل تام للقوانين المرورية.
نطالب بتشديد العقوبة المفروضة ، كإشارة واضحة بأن هذه التصرفات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بكل حزم.#عظم_الله_أجركم اهلنا في #ولاية_لوى pic.twitter.com/Gig4y8iaAW
— م/ سلطان الجهوري (@sultanali2422) May 8, 2024
نأمل ان تتخذ السلطات الاجراءات اللازمة ضد السائق المعني بالحادثة الذي أظهر إهمالاً شديدًا بسلامة الآخرين وتجاهل تام للقوانين المرورية.
نطالب بتشديد العقوبة المفروضة ، كإشارة واضحة بأن هذه التصرفات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بكل حزم.#عظم_الله_أجركم اهلنا في #ولاية_لوى pic.twitter.com/Gig4y8iaAW