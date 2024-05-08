شاحنة اصطدمت بـ11 سيارة وقتلت 3 أشخاص.. شاهدوا هذا الفيديو المروّع من عمان

شهد مقطع فيديو يظهر شاحنة تسير عكس السير بسرعة كبيرة في سلطنة عمان، تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.



من جهتها، كشفت شرطة عُمان عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الفيديو، حيث أوضحت أن قائد الشاحنة كان يسير عكس الاتجاه في إحدى طرق ولاية لوى ما تسبب في حادث اصطدام بينها وبين 11 مركبة أخرى.



ونتج عن هذا الحادث وفاة 3 أشخاص إضافةً إلى إصابة 15 شخصاً آخرين بجروح. (العربية)

نأمل ان تتخذ السلطات الاجراءات اللازمة ضد السائق المعني بالحادثة الذي أظهر إهمالاً شديدًا بسلامة الآخرين وتجاهل تام للقوانين المرورية.

نطالب بتشديد العقوبة المفروضة ، كإشارة واضحة بأن هذه التصرفات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بكل حزم.#عظم_الله_أجركم اهلنا في #ولاية_لوى pic.twitter.com/Gig4y8iaAW — م/ سلطان الجهوري (@sultanali2422) May 8, 2024 Advertisement