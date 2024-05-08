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عربي-دولي

شاحنة اصطدمت بـ11 سيارة وقتلت 3 أشخاص.. شاهدوا هذا الفيديو المروّع من عمان

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:52
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شهد مقطع فيديو يظهر شاحنة تسير عكس السير بسرعة كبيرة في سلطنة عمان، تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، كشفت شرطة عُمان عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الفيديو، حيث أوضحت أن قائد الشاحنة كان يسير عكس الاتجاه في إحدى طرق ولاية لوى ما تسبب في حادث اصطدام بينها وبين 11 مركبة أخرى.

ونتج عن هذا الحادث وفاة 3 أشخاص إضافةً إلى إصابة 15 شخصاً آخرين بجروح. (العربية)
 
 
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