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عربي-دولي

إستونيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 10:39
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استدعت الخارجية الإستونية القائم بالأعمال الروسي اليوم الأربعاء على خلفية قضية التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والتي تحمّل تالين السلطات الروسية المسؤولية عنها.

وقالت الخارجية الإستونية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "اليوم 8 أيار استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الروسي بسبب التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي".
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ونقل بيان عن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا قوله إن التشويش "ناتج عن تصرفات روسيا"، مما "يمثل انتهاكا لقواعد الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تحظر القيام بمثل هذا التشويش".

وحاول تساهكنا أيضا تحميل روسيا مسؤولية تعليق رحلات شركة "فين إير" بين هلسنكي وتارتو في الفترة من 29 نيسان إلى 31 أيار، بسبب التشويش على إشارات GPS مما تسبب، حسب الوزير، في "أضرار جسيمة" للحركة الجوية في دول البلطيق.

وأضافت الخارجية الإستونية، أن تساهكنا أطلع هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي والحلفاء في "الناتو" على رؤيته لأسباب حالات الفشل في نظام الملاحة الجوية في المنطقة. (روسيا اليوم) 
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