حادثة تهزّ تونس... طعن محام أثناء خروجه من قاعة الجلسة

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أفادت وسائل إعلام تونسية، عن تعرض محام للطعن أثناء خروجه من قاعة الجلسة في محكمة وسط غربي تونس.وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين شكري الشخاري في تصريح لـ"موزاييك"، إن المحامي تعرض إلى طعنات في أماكن مختلفة من جسده.وكشف أن المعتدي هو أحد المتقاضين.وأوضح أن الوضع الصحي للمحامي المصاب مستقر نسبيا في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة. (روسيا اليوم)