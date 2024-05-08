Advertisement

عربي-دولي

إصابة عمال فلسطينيين بإطلاق نار في معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
08-05-2024 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1197051-638507873766315079.jpg
Doc-P-1197051-638507873766315079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن عدة عمال فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار أثناء توجههم للعمل في الجانب الغزي لمعبر كرم أبو سالم.

وأضاف أن العمال الفلسطينيين تلقوا إسعافات في الموقع، مشيرا إلى أن الجيش الاسرائيلي يحقق في ملابسات الحادث. (سكاي نيوز)
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:33 | 2024-05-08
13:25 | 2024-05-08
13:10 | 2024-05-08
12:46 | 2024-05-08
12:45 | 2024-05-08
12:25 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24