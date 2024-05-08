إصابة عمال فلسطينيين بإطلاق نار في معبر كرم أبو سالم

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قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن عدة عمال فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار أثناء توجههم للعمل في الجانب الغزي لمعبر كرم أبو سالم.وأضاف أن العمال الفلسطينيين تلقوا إسعافات في الموقع، مشيرا إلى أن الجيش الاسرائيلي يحقق في ملابسات الحادث. (سكاي نيوز)