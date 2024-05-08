بريطانيا ترفض وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إن بلاده "لن تغير موقفها بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، في ظل تزايد الضغوط على لندن بشأن مبيعات الأسلحة لتل أبيب.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل خلال جلسة "أسئلة لرئيس الوزراء" الأسبوعية المنعقدة في البرلمان البريطاني.

وادعى سوناك، بأن الحكومة البريطانية لم تزود إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر.

وتابع قائلا: "عبرت على وجه التحديد عن موقف بريطانيا بشأن هذه القضية في كل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا، حكومة سوناك بأنها متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية، لأنها لم توقف بيع الأسلحة لتل أبيب التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وعلى الرغم من أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين في السنوات السابقة، إلا أن سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالوضع في مدينة رفح، قال سوناك: "بالنظر إلى الوضع الإنساني المدمر، أوضحت أننا نشعر بقلق عميق إزاء هجوم عسكري كامل على رفح".

وأردف: "سأواصل تشجيع جميع الأطراف على التركيز على المفاوضات التي ستؤدي إلى وقف الأعمال العدائية من أجل تحرير الأسرى وتقديم المزيد من المساعدات لغزة".

( الأناضول)