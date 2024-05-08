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بعد الإقامة الجبرية.. نقل زوجة عمران خان إلى السجن

Lebanon 24
08-05-2024 | 11:27
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بعد 3 أشهر من الإقامة الجبرية، نُقلت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء، إلى السجن حيث يحتجز زوجها.

وصدرت بحق عمران خان 3 أحكام بالسجن بتهم الفساد والكشف عن وثائق سرية والزواج غير القانوني، قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 فبراير.
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ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ آب، من قيادة حزبه في هذه الانتخابات. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.

وكانت بشرى بيبي مستشارة عمران خان الروحية، تزوجت منه في عام 2018، ووضعت رهن الإقامة الجبرية في ضواحي إسلام آباد، بعد إدانتها أيضا بالفساد والزواج غير القانوني.

وقال انتصار حسين بانغوثا محامي حزب خان "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس "تم نقلها إلى جناح النساء في سجن" أديالا في روالبندي قرب العاصمة، "بناء على طلبها".

وأكد متحدث باسم الحزب أن بشرى بيبي طلبت بنفسها أن تُنقل لتتم "معاملتها كشخص عادي". (سكاي نيوز عربية)
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