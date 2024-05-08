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الأونروا: احتجاج متطرفين بمدخل الوكالة في القدس "ترهيب وتخريب"

Lebanon 24
08-05-2024 | 11:45
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استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، احتجاجات نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة بالقدس الشرقية، واصفة إياها بأنها "ترهيب وتخريب".

 جاء ذلك في تدوينه نشرها المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عبر منصة إكس.

 وخلال الفترة الأخيرة نظم اليمين المتطرف في إسرائيل احتجاجات أمام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية للمطالبة بإغلاقه، آخرها مساء الثلاثاء، عندما هاجم المحتجون بوابة المقر وحاولوا اقتحامه.

 ويأتي ذلك استجابة لدعوة نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية أرييه كينغ، الذي دعا لاستمرار الاحتجاجات حتى إغلاق المقر.

 وتعليقا على ذلك، قال لازاريني إن "هذا الاحتجاج الذي دعا إليه عضو منتخب في بلدية القدس ليس أقل من مضايقة وترهيب وتخريب وإتلاف لممتلكات الأمم المتحدة".

 وأضاف: "حدث هذا (الترهيب والتخريب) ضد مقر الأونروا في القدس الشرقية تحت مراقبة الشرطة الإسرائيلية، وهذا لا علاقة له بحرية التعبير".

( الأناضول)
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