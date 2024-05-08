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منظمة الصحة تحذر: وقود مستشفيات جنوبي غزة يكفي 3 أيام

Lebanon 24
08-05-2024 | 12:05
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حذر مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن كمية الوقود في المستشفيات بجنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط.

 وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة إكس: "الوقود في مستشفيات جنوبي غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريبا".

 ويُستخدم الوقود خصوصا لتشغيل المولدات التي تزود المستشفيات بالكهرباء الضرورية لتستمر في عملها.

وأكد تيدروس أن "أحد المستشفيات الثلاثة في رفح، مستشفى النجار، بات خارج الخدمة بسبب القتال الدائر في محيطه والعملية العسكرية في رفح".

 وحذر من أن "إغلاق المعبر الحدودي ما زال يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود. ومن دون الوقود، ستتوقف كل العمليات الإنسانية"، مضيفا أن "إغلاق الحدود يعوق أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية "في حين تحتاج العمليات الإنسانية المحدودة إلى توسيع نطاقها بشكل عاجل، تحد عملية رفح العسكرية بشكل أكبر من قدرتنا على الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية من دون طعام، ومن دون مرافق للصرف الصحي، ومن دون خدمات صحية ومن دون أمن كافٍ". وقال "يجب أن يتوقف هذا الآن". ( سكاي نيوز)

 

 
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