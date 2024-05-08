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إطلاق 8 صواريخ من رفح تجاه مستوطنات إسرائيلية

Lebanon 24
08-05-2024 | 12:25
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أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن 8 صواريخ أطلقت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف، دون اعتراض أي منها.

 وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أطلقت 8 صواريخ من رفح، ولم يتم اعتراض أي منها، ويتم التحقق ما إذا كان هناك أي سقوط في منطقة الغلاف".

 وأضافت الإذاعة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

 من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الصواريخ جرى إطلاقها تجاه مستوطنة "شلوميت" في المجلس الإقليمي "أشكول" (يضم 32 مستوطنة بمنطقة غلاف غزة)، دون وقوع إصابات.

  وتشهد رفح اشتباكات ضارية بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أعقاب سيطرة الأخير على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

( الأناضول)
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