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"حماس": المقابر الجماعية تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب

Lebanon 24
08-05-2024 | 12:45
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قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إن اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة "اتخاذ إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.

 جاء ذلك في بيان نشرته الحركة عبر منصة تلغرام، تعليقا على إعلان وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

 وقالت الحركة إنّ "إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات قطاع غزة، آخرها الإعلان اليوم، عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الثالثة في نفس المستشفى، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي".

 وأضافت أن "الاحتلال يهدف إلى تدمير مقوّمات الحياة (في غزة) لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه".

 واعتبرت الحركة أن "توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات، والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدا، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي".

 وطالبت "حماس"، "الهيئات الحقوقية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته المجرمين".

( الأناضول)
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