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عربي-دولي
استعدادا للإستيلاء عليه.. إسرائيل تُغلق مقرّ بلدية الخليل الأثري
Lebanon 24
08-05-2024
|
12:46
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كشفت بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية، الأربعاء، أن قوات الاحتلال أغلقت مقرها القديم تمهيدا للاستيلاء عليه.
وأوضحت البلدية في بيان، أن "قوات الاحتلال قامت بإغلاق أبواب مبنى البلدية القديم، مدخل البلدة القديمة بمدينة الخليل، باللحام الأوكسجيني".
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وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخطرتها قبل نحو عام بإخلاء المبنى، موضحة أن ذلك يعد "تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه للمستوطنين".
من جانبه، ندّد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بالخطوة الإسرائيلية وقال إنها تمثل "اعتداءً صارخا بحق البلدية التي شغلته لفترات طويلة قبل مجيء الاحتلال الذي وضع العراقيل أمام استخدامه من قبل البلدية". (عربي21)
المصدر: عربي21
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