استعدادا للإستيلاء عليه.. إسرائيل تُغلق مقرّ بلدية الخليل الأثري

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كشفت بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية، الأربعاء، أن قوات الاحتلال أغلقت مقرها القديم تمهيدا للاستيلاء عليه.وأوضحت البلدية في بيان، أن "قوات الاحتلال قامت بإغلاق أبواب مبنى البلدية القديم، مدخل البلدة القديمة بمدينة الخليل، باللحام الأوكسجيني".وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخطرتها قبل نحو عام بإخلاء المبنى، موضحة أن ذلك يعد "تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه للمستوطنين".