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سيارة "متنكرة" تنضم لموكب نتنياهو

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:10
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كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن سيارة إسعاف ترافق موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الأشهر الأخيرة لكن تم إخفاؤها لتبدو وكأنها سيارة مدنية.

 ويقول مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء إن هذا إجراء أمني يتم اتخاذه عندما يسافر نتنياهو لـ"مسافات طويلة".

 وقال مصدران موثوقان قريبان من نتنياهو لموقع "واللا" إن هذه مركبة طبية للطوارئ، انضمت إلى موكب رئيس الوزراء بعد إصابته بنوبة قلبية في الصيف الماضي.

 وأكد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أنها سيارة إسعاف، لكنهم قالوا إن ذلك ليس تغييرا في السياسة بل إجراء أمني لأسباب تشغيلية.

وتشير المحادثات مع عدد من المصادر التي عملت في مكتب رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة إلى أن مركبة الطوارئ كانت تستخدم في الماضي فقط في حالات استثنائية للغاية لمسافات طويلة.

( سكاي نيوز)
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نتنياهو خضع لعمليتين جراحيتين العام الماضي

  

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