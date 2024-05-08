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أردوغان وأسدوف بحثا مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:33
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والهجمات الإسرائيلية على غزة، التطورات الإقليمية والعالمية.

 جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وعبر أردوغان خلال اللقاء عن ترحيبه بالتقدم المحرز في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

 وقال أردوغان إنه يتوقع صدور نتائج إيجابية من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان يوم 10 أيار الجاري (بين وزيري خارجية أذربيجان جيهون بايراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان).

 وأكد الرئيس التركي على ضرورة توقيع اتفاق السلام بين البلدين في أقرب وقت ممكن لكي يتحقق الاستقرار الذي تتوق إليه المنطقة.

 ولفت إلى أن تركيا وأذربيجان ستواصلان تعاونهما الوثيق لمنع التدخلات الخارجية الأحادية والمتحيزة من تحويل المنطقة إلى منطقة صراع جيوسياسي.

 وذكر أردوغان أن دعم تركيا لأذربيجان سيستمر في كل المجالات.

 من جهة أخرى، قال أردوغان إن إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب إلى المنطقة، وتواصل هجماتها على الرغم من قبول حماس لوقف إطلاق النار.

 وهنأ أردوغان أذربيجان على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي العام المقبل، مؤكدا أن تركيا مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم فيما يتعلق بالاستعدادات للمؤتمر.

( الأناضول)
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