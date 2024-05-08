Advertisement

عربي-دولي

مأساة جديدة.. مستشفى الولادة الرئيسي في رفح يتوقف عن استقبال الحالات

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1197124-638507985580867820.jpg
Doc-P-1197124-638507985580867820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الأربعاء، إن مستشفى الولادة الرئيسي في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، توقف عن العمل.

وأضاف الصندوق، أن مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، كان يستقبل نحو 85 حالة يومياً من أصل 180 في غزة قبل تصاعد القتال بين حماس والقوات الإسرائيلية على مشارف رفح. 
Advertisement

ويضم المستشفى 5 أسرة فقط للولادة، لكن بعد التدفق الجماعي في كانون الأول على رفح، أصبح المستشفى الرئيسي للولادة في رفح، حسب دومينيك ألين ممثل الصندوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مقابلة الشهر الماضي.
ولم يتضح بعد أي مستشفيات رفح يمكنه قبول هذه الحالات.

وقال الصندوق: "الشركاء في العمل الإنساني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أقاموا منشآت صحية بديلة يمكنها تقديم مستويات مختلفة من الرعاية". (24.ae)
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2024-05-08
15:02 | 2024-05-08
15:00 | 2024-05-08
14:35 | 2024-05-08
14:31 | 2024-05-08
14:05 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24