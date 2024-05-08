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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي يكشف سبب تعليق شحنة الأسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
08-05-2024 | 14:05
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنهم يجرون تقييما لموضوع الأسلحة المزمع إرسالها قريبا إلى إسرائيل في إطار الهجوم البري الشامل على رفح، وأنهم علقوا شحن بعض الأسلحة مع استمرار هذه المرحلة.

 جاء ذلك خلال مناقشات الموازنة التي حضرها في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء.

 وقال أوستن إنهم لا يريدون أن تشن إسرائيل هجوما بريا شاملا على رفح، وأنهم نقلوا رسائل واضحة حول هذه القضية إلى محاوريهم في تل أبيب، وأنهم يراقبون عن كثب التطورات في المنطقة.

 وقال أوستن: "سنواصل التأكد من أن إسرائيل لديها وسائل الدفاع عن نفسها. لكننا نقوم حاليا بتقييم شحنات الدعم الأمني التي سيتم إرسالها (إلى إسرائيل) في المستقبل القريب في سياق التطورات في رفح، وبينما نقوم بتقييم الوضع الحالي، أوقفنا شحنة تحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة".

وأشار أوستن إلى أن وضع أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني في رفح صعب للغاية، وقال: "بالتأكيد لا نريد أن نرى صراعا كبيرا في رفح".

 وقال أوستن إن عملية التقييم فيما يتعلق باستمرار شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مستمرة.

 وفيما يتعلق بالشحنة المعلقة، أوضح أوستن: "لم نتوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن". ( الأناضول)

 

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