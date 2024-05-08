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عربي-دولي

عن المفاوضات في القاهرة.. إليكم آخر ما كشفته "حماس"

Lebanon 24
08-05-2024 | 14:31
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استأنفت "حركة حماس" و "إسرائيل" في القاهرة اليوم، المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بحضور كافة الأطراف المعنية.
 
في السياق، أكّدت حركة حماس أن وفد الحركة لا يزال موجودا في القاهرة حتّى الآن، مشيرة إلى أن "المقترح الذي وافقنا عليه مبني على وثيقة باريس وأدرجنا بعض الملاحظات عليه".
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ولفتت حماس في حديث لـ"العربية" إلى أنّه "تمت إزالة بند "الفيتو" لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والرهائن".

وأضافت الحركة:" نتنياهو كان مطلعا على كل تفاصيل المقترح ويراوغ لاستمرار الحرب".

وقالت:" لا نعارض التواصل مع أميركا بشأن الاتفاق.. على أميركا حث إسرائيل على تمرير مقترح الهدنة كما فعلت مع الحركة". 

واستطردت الحركة:" لا نقبل تحكم إسرائيل أو طرف ثالث في معبر رفح.. إسرائيل يجب أن تنسحب من رفح وإدارة المعبر سنحددها لاحقا".
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