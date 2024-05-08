الاحتلال يواصل قصف رفح.. والمباني السكنية تحت رحمة الصواريخ (فيديو)

طواقم الدفاع المدني تتمكن من إخماد حريق اندلع في الطابق الأخير من برج زعرب وسط رفح جراء سقوط قذيفة دبابة "إسرائيلية" في المكان #خبرني pic.twitter.com/uWQtKah3wb
— خبرني - khaberni (@khaberni) May 8, 2024
طواقم الدفاع المدني تتمكن من إخماد حريق اندلع في الطابق الأخير من برج زعرب وسط رفح جراء سقوط قذيفة دبابة "إسرائيلية" في المكان #خبرني pic.twitter.com/uWQtKah3wb
رفح الآن ، يا وجع القلب 💔 pic.twitter.com/dV6ttpE14V
— جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) May 8, 2024
رفح الآن ، يا وجع القلب 💔 pic.twitter.com/dV6ttpE14V