الاحتلال يواصل قصف رفح.. والمباني السكنية تحت رحمة الصواريخ (فيديو)

يواصل الاحتلال توغله البري في المناطق الشرقية لرفح، أقصى جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مكثف في مناطق الوسط وجنوب المدينة، الأمر الذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.



وقالت مصادر محلية، إن المدفعية التابعة للاحتلال قصفت عمارات زعرب، وقشطة، والمصري، وسط رفح، ما أدى لاشتعال النار فيها.



وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الحرائق المندلعة بسبب استمرار القصف على المنطقة، وسط حديث عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، دون أن تصدر إحصائية من الجهات الرسمية بحجم الخسائر في الأرواح.

طواقم الدفاع المدني تتمكن من إخماد حريق اندلع في الطابق الأخير من برج زعرب وسط رفح جراء سقوط قذيفة دبابة "إسرائيلية" في المكان #خبرني pic.twitter.com/uWQtKah3wb — خبرني - khaberni (@khaberni) May 8, 2024 Advertisement



وأعلن الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين. واجتاح جيش الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، الثلاثاء، ضمن ما يزعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.وأعلن الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.