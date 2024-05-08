منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار جزر البهاما بخصوص فلسطين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم ، بقرار حكومة جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت المنظمة في بيان، أن "هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة.

كما ثمنت "المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني".

وجددت المنظمة "دعوتها كل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تبادر إلى إعلان هذا الاعتراف دعما للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على أساس رؤية حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأعلنت وزارة الخارجية لجزر البهاما يوم أمس، أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، فيما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، مثمنة "مساهمتها بتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

( روسيا اليوم)