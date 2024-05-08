لجذب أكبر عدد من الشركات.. غرفة خليجية - أوروبية تُبصر النور

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تم افتتاح أول غرفة تجارية خليجية – أوروبية، في الرياض اليوم، حيث ستوفر أولويات رئيسة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، ودول الخليج كافة.وستمنح "غرفة التجارة الأوروبية في السعودية" الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء، وتوفير فرص للشركات بين البلدين، ووفق الموقع الرسمي للغرفة ذاتها فقد أشار إلى أن "لجاننا القطاعية تعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة والمحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل للسعودية"، حسب البيان.إلى ذلك، بلغ عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض، نحو 300 شركة ضمن خطة السعودية لاستقطاب 480 شركة أجنبية، إذ ترغب وزارة الاستثمار جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية عبر توفير خدمات الانتقال مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل وتسهيل إجراءات القدوم.وفي الوقت الذي انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن بلوغ حجم التجارة البينية في العام المنصرم نحو 80 مليار يورو (84 مليار دولار) مقارنةً بالعام السابق، ما يمثل نمواً سنوياً قدره 30 في المائة، بين الاتحاد الأوروبي والسعودية. (العربية)