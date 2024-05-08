لإعادة ملء احتياطي البترول.. بايدن يرفع سعر شراء النفط

رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السعر الذي ترغب في دفعه لإعادة ملء احتياطيات النفط الطارئة في البلاد، والتي تضاءلت لتقترب من أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود.



وقالت وزارة الطاقة في بيان إنها ستدفع ما يصل إلى 79.99 دولار للبرميل لشراء النفط، وهي المرة الأولى التي تحدد فيها الإدارة سقفاً صريحاً للسعر.

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وهذا أعلى من الحد الأقصى غير الرسمي السابق البالغ 79 دولاراً وقريباً من أسعار السوق. كما عدلت وزارة الطاقة أيضاً صيغة التسعير، مما يسمح لمقدمي العروض المحتملين بتحسين مراكز التحوط.



وعبّر التجار عن استيائهم من القواعد التي تحكم بيع النفط للحكومة، والتي قالوا إنها لم تواكب الطرق المتطورة لإدارة المخاطر في وقت التقلبات والشكوك الجيوسياسية. وبموجب القواعد الجديدة، يتم تحديد السعر في اليوم الذي يتم فيه إخطار البائعين بفوزهم بالصفقة، مما يسمح للمتداولين بوضع آليات التحوط موضع التنفيذ على الفور. (بلومبرغ)