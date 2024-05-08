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عربي-دولي

للضغط عليهم.. تهديد طلاب "جامعة كولومبيا" بعدم تعيينهم بعد تخرجهم

Lebanon 24
08-05-2024 | 16:49
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هدّد قضاة فدراليون بعدم تعيين خريجي جامعة كولومبيا الداعمين لفلسطين.

وقال موقع "أكسيوس" إن 13 قاضيا فدراليا محافظا، عبّروا في رسالة لرئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق أنهم لن يوظفوا طلاب الجامعة المتخرجين من كلية القانون في محاكمهم.
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وجاء الرفض نتيجة لما رأوه معالجة الجامعة الفاشلة لتظاهرات الطلبة المؤيدين لفلسطين في حرمها.
وقال القضاة المحافظون وكلهم من المعينين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إنهم "فقدوا الثقة بجامعة كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالي". (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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