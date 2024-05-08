للضغط عليهم.. تهديد طلاب "جامعة كولومبيا" بعدم تعيينهم بعد تخرجهم

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هدّد قضاة فدراليون بعدم تعيين خريجي جامعة كولومبيا الداعمين لفلسطين.وقال موقع "أكسيوس" إن 13 قاضيا فدراليا محافظا، عبّروا في رسالة لرئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق أنهم لن يوظفوا طلاب الجامعة المتخرجين من كلية القانون في محاكمهم.وجاء الرفض نتيجة لما رأوه معالجة الجامعة الفاشلة لتظاهرات الطلبة المؤيدين لفلسطين في حرمها.