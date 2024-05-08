19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للضغط عليهم.. تهديد طلاب "جامعة كولومبيا" بعدم تعيينهم بعد تخرجهم
Lebanon 24
08-05-2024
|
16:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدّد قضاة فدراليون بعدم تعيين خريجي جامعة كولومبيا الداعمين لفلسطين.
وقال موقع "أكسيوس" إن 13 قاضيا فدراليا محافظا، عبّروا في رسالة لرئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق أنهم لن يوظفوا طلاب الجامعة المتخرجين من كلية القانون في محاكمهم.
Advertisement
وجاء الرفض نتيجة لما رأوه معالجة الجامعة الفاشلة لتظاهرات الطلبة المؤيدين لفلسطين في حرمها.
وقال القضاة المحافظون وكلهم من المعينين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إنهم "فقدوا الثقة بجامعة كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالي". (عربي21)
المصدر: عربي21
Advertisement
الأكثر قراءة
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
Lebanon 24
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
03:15 | 2024-05-08
08/05/2024 03:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير "تيك توك" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الإتصالات
Lebanon 24
هذا مصير "تيك توك" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الإتصالات
05:46 | 2024-05-08
08/05/2024 05:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
12:01 | 2024-05-08
08/05/2024 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "روب النوم".. زوجة نجم مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بـ "روب النوم".. زوجة نجم مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل (صورة)
03:27 | 2024-05-08
08/05/2024 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:39 | 2024-05-08
لإعادة ملء احتياطي البترول.. بايدن يرفع سعر شراء النفط
16:35 | 2024-05-08
مصدر مصري: "توافق ملحوظ" على نقاط خلافية بمفاوضات هدنة غزة
16:19 | 2024-05-08
بسبب غزة.. إسرائيل تشنّ هجومًا على وزير إسبانيّ
16:15 | 2024-05-08
تونس تدعو إلى الوقوف صفا واحدا ضدّ حرب الإبادة في فلسطين
16:12 | 2024-05-08
لجذب أكبر عدد من الشركات.. غرفة خليجية - أوروبية تُبصر النور
16:00 | 2024-05-08
بالأرقام.. تعرفوا إلى ترتيب الدول العربية على "مؤشر جودة الحياة" عالمياً!
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 00:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 00:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
09/05/2024 00:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24