حماس: متمسّكون بالموافقة على مقترح الهدنة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرشق أن الحركة متمسّكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه.

وقال الرشق في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء: "حماس متمسّكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".

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