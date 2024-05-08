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حماس: متمسّكون بالموافقة على مقترح الهدنة

Lebanon 24
08-05-2024 | 18:38
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرشق أن الحركة متمسّكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه.
وقال الرشق في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء: "حماس متمسّكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".
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حماس

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