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عربي-دولي

سويسرا ترصد 11 مليون دولار للأونروا في غزة

Lebanon 24
08-05-2024 | 19:13
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اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل و"حماس".
ويمثّل اقتراح الحكومة الذي أُعلن عنه أمس الأربعاء بعد أسابيع من المماطلة نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024.
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وأوضح المتحدّث باسم الحكومة أندريه سيموناتزي أنّ المجلس الاتحادي قرّر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة، ما يعني أنّه سيكون هناك قرار ثان هذا العام.
وقال المجلس الاتحادي في بيان أن "مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية".
وأضاف البيان أن "سويسرا تدرك تماماً الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات".
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