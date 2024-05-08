إسرائيل اغتالت قائد القوة البحرية لحماس بغزة.. وفيديو يوثق العملية

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء أنه شنّ غارة جوية أسفرت عن مقتل قائد القوة البحرية لحركة حماس في قطاع غزة، محملا إياه مسؤولية العديد من الهجمات على الدولة العبرية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكنت طائرة لسلاح الجو من تصفية "أحمد علي"، وهو قائد القوة البحرية التابعة لحماس في مدينة غزة".

#عاجل 🔻جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على قائد القوة البحرية الحمساوية في مدينة غزة



🔻خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكنت طائرة لسلاح الجو تصفية المخرب المدعو أحمد علي وهو قائد القوة البحرية التابعة لحماس في مدينة غزة.



🔻وكان المدعو علي يروّج خلال الحرب… pic.twitter.com/f3Ax5Skx6H — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2024 Advertisement

وأضاف أن علي "كان يروّج خلال الحرب لنشاطات هجومية استهدفت أراضي إسرائيل ولغيرها من الهجمات بحق قوات جيش الدفاع التي تعمل في قطاع غزة"، بما في ذلك "في ممر وسط قطاع غزة".



ولم تعلّق حركة حماس في الحال على هذا الإعلان.



ونقلت "فرانس برس" عن مصادر داخل حماس قولها، إن أحمد علي ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية للحركة. (سكاي نيوز)



