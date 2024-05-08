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نائب رئيسة الحكومة الإيطالية يُهاجم ماكرون: يمثّل خطرا على بلادنا

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:12
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اعتبر ماتيو سالفيني نائب رئيسة الحكومة الإيطالية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خطير" وهو بحاجة "لتلقي العلاج" بعد أن أثار مجددا إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا.

وقال الحليف المقرب لمارين لوبن ردًا على ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي "إنهما بحاجة إلى علاج"، مضيفا: "أولئك الذين لديهم هذا الرأي ويقولونه كأنه أمر طبيعي، وهذا ينطبق على ماكرون وعلى مونتي، فهم خطيرون".
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وتابع: "إذا كانوا يريدون القتال بشدة، فليذهبوا إلى أوكرانيا غدا، فهم ينتظرونهم".

وفي آذار، اعتبر سالفيني أن ماكرون "يمثل خطرا على بلادنا وقارتنا".

من جهة أخرى، رحب بكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تنصيبه الثلاثاء في الكرملين وقال "أمس دعا بوتين بين أمور أخرى إلى الحوار وآمل في أن يكون 2024 عام السلام، وليس عام الجنود الذين ذهبوا الى أوكرانيا للموت". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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