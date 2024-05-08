بشكل مفاجئ وعنيف.. جيش الإحتلال يقصف المنازل وسط قطاع غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، البدء في هجوم مفاجئ، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف وغارات جوية استهدفت منازل عدة جنوب وشرق مدينة غزة.وذكر جيش الاحتلال في بيان مفاجئ، أنه "يهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.وعقب بيان الاحتلال، كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة غزة، وتحديدا حي الزيتون وحي الصبرة وتل الهوا.وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل فلسطينية في حي الزيتون، عُرف منها منازل تعود لعائلة داوود، وعائلة ياسين، وعائلة أبو حوار، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها وسط الحي.وتقدمت آليات الاحتلال في المناطق الجنوبية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، وسط غطاء ناري كثيف، استهدف مناطق عدة، منها المصلبة وقرب مسجد علي بن أبي طالب، ووصلت الآليات إلى شارع 8، وقامت بعمليات قصف وهدم للمنازل.وأفاد شهود عيان بوجود أصوات لتحركات الآليات العسكرية، من شارع صلاح الدين ومحيط منطقة المغراقة ومحور نتنساريم الفاصل بين مدينة غزة ووسط القطاع. (عربي21)