Advertisement

عربي-دولي

بشكل مفاجئ وعنيف.. جيش الإحتلال يقصف المنازل وسط قطاع غزة

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1197221-638508325234804932.jpg
Doc-P-1197221-638508325234804932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، البدء في هجوم مفاجئ، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف وغارات جوية استهدفت منازل عدة جنوب وشرق مدينة غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مفاجئ، أنه "يهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.
Advertisement

وعقب بيان الاحتلال، كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة غزة، وتحديدا حي الزيتون وحي الصبرة وتل الهوا.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل فلسطينية في حي الزيتون، عُرف منها منازل تعود لعائلة داوود، وعائلة ياسين، وعائلة أبو حوار، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها وسط الحي.

وتقدمت آليات الاحتلال في المناطق الجنوبية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، وسط غطاء ناري كثيف، استهدف مناطق عدة، منها المصلبة وقرب مسجد علي بن أبي طالب، ووصلت الآليات إلى شارع 8، وقامت بعمليات قصف وهدم للمنازل.

وأفاد شهود عيان بوجود أصوات لتحركات الآليات العسكرية، من شارع صلاح الدين ومحيط منطقة المغراقة ومحور نتنساريم الفاصل بين مدينة غزة ووسط القطاع. (عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:14 | 2024-05-09
01:56 | 2024-05-09
01:50 | 2024-05-09
01:48 | 2024-05-09
01:38 | 2024-05-09
01:13 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24