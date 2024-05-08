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عربي-دولي

الساعات المُقبلة حاسمة.. حماس: نقترب من التوصل لهدنة في غزة إذا لم تعرقلها إسرائيل

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:20
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أعلن مسؤول في حركة حماس لوكالة أنباء العالم العربي انه لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إذا لم تعرقله إسرائيل، مؤكدا أن أجواء المفاوضات إيجابية.

وأضاف المسؤول أن الساعات المقبلة في المفاوضات ستكون حاسمة وإن حماس تتعامل "بروح إيجابية لوقف "العدوان".
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وأكد مسؤول حماس أن العمل جار على "قطع الطريق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" الذي يحاول "التهرب من استحقاق التهدئة"، وإن الوسطاء قللوا الفجوة في غالبية الملفات.

وتتواصل المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بعد رفض إسرائيل موافقة حماس على مقترح مصري-قطري تقول إسرائيل إنه لا يلبي مطالبها الضرورية.

هذا ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر لم تسمّه وإن وصفته بالمطلع اليوم الخميس أن هناك ما وصفها بإشارات على نضوج اتفاق تستضيف القاهرة مفاوضات غير مباشرة بشأنه سعيا لإنهاء 7 أشهر من الحرب في قطاع غزة.

وقال المصدر إن المفاوضات تستكمل ليوم الخميس للعمل على تذليل "النقاط الخلافية".

وأشار المصدر إلى مشاركة كل من حركة حماس وحركة الجهاد والجبهة الشعبية في المفاوضات، مشيرا إلى موافقة الجبهة الشعبية على تعديل لمراحل التوصل لوقف إطلاق النار.

وذكر المصدر أن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر قد عدّل بندا خاصا بوقف إطلاق النار ليصبح "العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق نار دائم".

وأشار إلى أن هذا البند سيتم تنفيذه خلال مراحل الإتفاق على مدى 135 يوما.

وأوضح أن ذلك يمثل "تنازلا عن شرط تنفيذ هذا البند خلال المرحلة الأولى"، مشيرا أيضا إلى أن إسرائيل حذفت جملة "وقف إطلاق نار دائم وأبقت مستدام" مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.

كما أفادت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية أن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز عاد للعاصمة المصرية القاهرة أمس الأربعاء بعد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد بارنياع في إسرائيل.(العربية)


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