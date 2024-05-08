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متحدث عسكري إسرائيلي يكشف: الحرب ستستمر لمدة عام

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:22
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قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة ستستمر لمدة عام، وفق الخطة التي أقرتها القيادة السياسية في تل أبيب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث، فإن الجيش الإسرائيلي سيعاود العمل أينما ظهرت حركة حماس في قطاع غزة.
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وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه سيتعامل مع مدينة رفح بالطريقة التي تناسبه، على حد قوله.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال عن هجوم مفاجئ بمدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف وغارات جوية استهدفت عددا من المنازل الفلسطينية. (عربي21)
المصدر: عربي21
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