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أب قتل 12 فردا من عائلته ثم انتحر.. تفاصيل جريمة مروعة هزت العراق

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:27
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في حادثة مروعة، كشفت الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، تفاصيل جريمة تمثلت بقتل أب عائلته بالكامل في محافظة البصرة.

وأفادت الداخلية العراقية، بإقدام أب على قتل عائلته بالكامل وبعدها قام بالانتحار في البصرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان قوله إنه "في حادث جنائي مؤسف، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فردا بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة".
 
 
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وأضاف البيان: "تشير المعلومة الأولية أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية".

واختتم البيان بالقول: "حضرت قيادة شرطة محافظة البصرة إلى محل الحادث وفتحت تحقيقا موسعا".(سكاي نيوز)

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