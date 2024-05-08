حكم بالسجن على المخرج الإيراني البارز محمد رسولوف

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أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 5 سنوات على المخرج الإيراني المعروف محمد رسولوف، الذي سيشارك فيلمه الجديد في مسابقة مهرجان كان، بحسب ما أعلن محاميه الأربعاء.وقال المحامي باباك باكنيا عبر منصة "إكس" إن المخرج الذي نال جوائز عدة في مهرجانات دولية، حُكم عليه أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم.وأضاف باكنيا أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات، 5 منها قابلة للتنفيذ، موضحا أنه تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف الذي لم يحدد تاريخه.واعتقل محمد رسولوف (52 عاما) في تموز 2022 لتشجيعه على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في أيار من العام نفسه في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.وبعد هذه المأساة، نشرت مجموعة من المخرجين الإيرانيين بقيادة رسولوف رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى "وضع السلاح جانبا" في مواجهة الاستياء الوطني من "الفساد" و"عدم أهلية" المسؤولين.(العربية)