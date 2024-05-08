بسبب جرائمها.. جامعة بروكسل تقرر وقف مشروع بحثي مع شركاء إسرائيليين

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قررت جامعة بروكسل الحرة، الأربعاء، وقف مشروع بحثي تكنولوجي مع شركاء إسرائيليين، إلى جانب مراجعة جميع المشاريع الأخرى التي بها مشاركة إسرائيلية، على خلفية الحرب الوحشية على قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، أن "هذا القرار جرى اتخاذه في أعقاب تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، موضحة أن المشروع البحثي العلمي يتعلق بالذكاء الاصطناعي.وتسعى الجامعة في هذه المرحلة إلى حسم مستقبل تعاونها مع المؤسسات الإسرائيلية، على أساس كل مشروع على حدة. (عربي21)