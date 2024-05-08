أفغانستان.. انفجار دراجة نارية قرب عناصر من طالبان يوقع قتلى

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، الأربعاء، مقتل ثلاثة من عناصر الأمن التابعين للحركة، في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركبة عسكرية كانوا يستخدمونها في عمليات إزالة نبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قانع: "وقع الانفجار في أثناء مرور موكب للشرطة متجه لإزالة حقل خشخاش"، مضيفا أن خمسة أشخاص أصيبوا.وأعلن تنظيم الدولة عبر قناته على منصة تيليغرام، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم في فيض أباد، عاصمة بدخشان. (عربي21)