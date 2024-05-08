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انخفاض تاريخي.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لإنشاء وزارة لتشجيع زيادة المواليد

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:55
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بعد انخفاض تاريخي بعدد المواليد، دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الخميس إلى استحداث وزارة لتشجيع المواليد في الدولة الآسيوية التي تواجه أزمة ديموغرافية.

وقال يون في خطاب "أطلب تعاون البرلمان لمراجعة تنظيم الحكومة من أجل إنشاء وزارة للتخطيط لمواجهة انخفاض معدل المواليد".
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وفي 2023 انخفض عدد الأطفال الحديثي الولادة في كوريا الجنوبية، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له (230 ألفا) منذ أول إحصائية جرت على هذا الصعيد في 1970، بحسب ما أعلنت سيول في فبراير.

وحصل هذا التراجع على الرغم من إنفاق الحكومة مليارات الدولارات لتشجيع الولادات.

وانخفض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية إلى 0.72 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 اللازم للحفاظ على عدد السكّان عند مستواه الحالي.

ولم يسبق لهذا المعدل أن انخفض إلى هذا المستوى منذ نهاية الثمانينات. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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