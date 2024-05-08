"دودة طفيلية أكلت جزءا من دماغي".. مرشح رئاسي أميركي يكشف إصابته بهذا المرض

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أعلن المرشح الرئاسي الأميركي المستقل، روبرت كينيدي الابن إصابته بنوع من أنواع الطفيليات تسببت له بأضرار في الدماغ، جاءت على شكل رؤية ضبابية وفقدان للذاكرة، وفقا لمقابلة له مع "نيويورك تايمز" الأميركية.وبدأ كينيدي، البالغ من العمر الآن 70 عاما، في ملاحظة المشكلات عام 2010 حيث كان يشكو من فقدان الذاكرة على المدى القصير والطويل.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه كان قلقا في الأصل من وجود ورم في المخ، وعندما تم فحصه، كانت هناك بقعة مظلمة مرئية على صور الدماغ.ووفقًا لشهادة عام 2012 استعرضتها الصحيفة، أخبر أحد الأطباء كينيدي أن البقعة الموجودة في الفحص "كانت بسبب دودة دخلت دماغه وأكلت جزءًا منه ثم ماتت".وتسمى العدوى التي تسببها الدودة الشريطية في لحم الخنزير Taenia solium، وإذا وصلت العدوى إلى الدماغ، فإنها تسمى داء الكيسات العصبية.وتعتبر هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة، وفقًا لكليفلاند كلينك. وهناك ما يقدر بنحو 1000 شخص يدخلون المستشفى بسبب داء الكيسات العصبية كل عام، حسب تقديرات مركز السيطرة على الأمراض.والولايات الأكثر شيوعًا بالمرض هي: نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وأوريغون وإلينوي.وأضاف كينيدي أنه غير متأكد من المكان الذي أصيب فيه بالطفيل، لكنه يشتبه في أنه ربما حدث أثناء السفر.وعادة ما يتم علاج هذه العدوى بالأدوية المضادة للطفيليات. وإذا لم تنجح الأدوية، فقد تحتاج الحالة أيضا إلى إزالة الكيس بالجراحة، وفي بعض الحالات، تُحل المشكلة من دون دواء أو جراحة.وأكد كينيدي أنه تعافى من فقدان الذاكرة وضباب الدماغ، وقال إن المرض الطفيلي قد لا يحتاج إلى علاج.(العربية)